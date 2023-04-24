Украинский экс-футболист Барселоны голом на последних минутах спас свой клуб от поражения — видео

24 апреля, 12:11
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Чигринский выступает за Ионикос с сентября 2021 года (Фото:ФК Ионикос)

Чигринский выступает за Ионикос с сентября 2021 года (Фото:ФК Ионикос)

Украинский защитник Ионикоса Дмитрий Чигринский стал героем своей команды в матче чемпионата Греции против Левадиакоса.

Ионикос уступал по ходу встречи 1:2, но благодаря Чигринскому клуб избежал поражения.

На 89-й минуте 36-летний украинец ударом головой отправил мяч в сетку после розыгрыша углового, сравняв счет.

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Ионикос занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Греции, находясь в зоне вылета.

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В 2009-2010 годах Чигринский выступал за Барселону, куда перешел из Шахтера.

За Ионикос защитник выступает с сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий киевского Динамо Артем Беседин, который выступает на правах аренды за Омонию, забил дебютный гол за кипрский клуб, отличившись впервые за почти два года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Дмитрий Чигринский

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