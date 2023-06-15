«Лови Месси за пятки». Экс-партнер Бекхэма дал советы Кривцову, как действовать против аргентинца на тренировках 15 июня, 16:54 Кривцов (Фото:ФК Интер Майами)

Самый титулованный украинский футболист в MLS Дмитрий Коваленко, который играл в Лос-Анджелес Гэлакси с Дэвидом Бекхэмом, прокомментировал переход Лионеля Месси в Интер Майами.

В интервью FanDay Коваленко сказал, что игроки американского клуба не дотягивают до уровня семикратного обладателя Золотого мяча.

«Всем партнерам Месси будет нелегко. Конечно, уровень игроков Интер Майами не соответствует уровню Лионеля. Самое главное — это уважение к одноклубникам. Когда такой звездный игрок приходит в команду, футболисты стараются действовать против него на тренировках как можно менее жестко.

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Чтобы остановить Месси, Кривцову надо будет хватать его за пятки, «кусать». Но понятно, что никто Лионеля трогать не будет".

Также Дмитрий вспомнил, что когда он играл в одной команде с Бекхэмом, то против звездного англичанина на тренировках партнеры действовали осторожно.

«Когда я играл с Бекхэмом в Лос-Анджелесе, тренеры нас тоже предупреждали, чтобы мы не играли против Дэвида слишком жестко.

У Лионеля, наверное, ноги застрахованы, даже не могу представить, на какую сумму. Человек такого уровня, как Месси, требует от партнеров демонстрировать максимальную самоотдачу на каждой тренировке. Поиграть с таким великим футболистом в одной команде — это память на всю жизнь", — сказал Коваленко.

Отметим, что Дмитрий Коваленко выступал за Лос-Анджелес Гэлакси в течение 2009-го и 2010-го годов.

Напоминаем, что Месси недавно стал одноклубником бывшего защитника донецкого Шахтера Сергея Кривцова.

Ранее сообщалось, легендарный бразилец Роналдо считает, что аргентинец должен получить Золотой мяч.