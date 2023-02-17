Футболист Шахтера претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы 17 февраля, 10:55 Крыськив помог победить Ренн (Фото:ФК Шахтер)

УЕФА представил претендентов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

На звание лучшего игрока претендуют четыре футболиста, среди которых оказался и полузащитник Шахтера Дмитрий Крыськив, сообщает официальный сайт УЕФА.

Крыськив стал автором первого гола в ворота Ренна, который помог в итоге Шахтеру одержать победу 2:1.

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Конкурентами Крыськива являются защитник Монако Аксель Дисаси, забивший гол Байеру (3:2), форвард Севильи Лукас Окампос, поразивший ворота ПСВ (3:0) и нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, который голом помог одержать ничью в матче с Барселоной (2:2).

Фото: УЕФА

Лучшего игрока выбирают болельщики путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Ранее Шахтер объявил заявку на матчи Лиги Европы.