Днепр-1 — АЕК Ларнака. Где и когда смотреть матч Лиги Европы 17 августа, 21:11 СК Днепр-1 сыграет с АЕКом Ларнака (Фото:СК Днепр-1 via Facebook)

НВ представляет анонс первого поединка раунда плей-офф Лиги Европы между Днепром-1 и АЕКом Ларнака.



Матч Днепр-1 (Украина) — АЕК Ларнака (Кипр) состоится 18 августа в 21:00 по киевскому времени в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболовая арена.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2.

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Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:

занял 3-е место в украинской Премьер-лиге прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;

проведет первый официальный поединок в 2022 году;

одержал одну победу в пяти последних товарищеских встречах без поражений;

Что нужно знать про АЕК Ларнака перед матчем:

занял 2-ю позицию в прошлом сезоне чемпионата Кипра, уступив чемпиону Аполлону;

прошел в прошлом раунде Лиги Европы сербский Партизан после вылета из квалификации Лиги чемпионов от датского Мидтьюлланна;

потерпел одно поражение в 11 последних поединках при пяти победах.

Ориентировочные составы:

Днепр-1: Юрчук — Лучкевич, Адамюк, Сваток, Бузанелло — Сарапий, Пихаленок — Назаренко, Когут, Громов — Довбик

АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Миличевич, Томович, Энглезу — Ойер, Густаву — Фараж, Альтман, Дьюрчо — Лопеш

Ожидалось, что Днепр-1 будет играть домашние матчи в еврокубках в Польше, однако в последний момент клуб изменил свои планы.



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