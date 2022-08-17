Днепр-1 — АЕК Ларнака. Где и когда смотреть матч Лиги Европы

17 августа, 21:11
СК Днепр-1 сыграет с АЕКом Ларнака (Фото:СК Днепр-1 via Facebook)

СК Днепр-1 сыграет с АЕКом Ларнака (Фото:СК Днепр-1 via Facebook)

НВ представляет анонс первого поединка раунда плей-офф Лиги Европы между Днепром-1 и АЕКом Ларнака.

Матч Днепр-1 (Украина) — АЕК Ларнака (Кипр) состоится 18 августа в 21:00 по киевскому времени в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболовая арена.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2.

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Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:

  • занял 3-е место в украинской Премьер-лиге прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;
  • проведет первый официальный поединок в 2022 году;
  • одержал одну победу в пяти последних товарищеских встречах без поражений;

Что нужно знать про АЕК Ларнака перед матчем:

  • занял 2-ю позицию в прошлом сезоне чемпионата Кипра, уступив чемпиону Аполлону;
  • прошел в прошлом раунде Лиги Европы сербский Партизан после вылета из квалификации Лиги чемпионов от датского Мидтьюлланна;
  • потерпел одно поражение в 11 последних поединках при пяти победах.

Ориентировочные составы:

Днепр-1: Юрчук — Лучкевич, Адамюк, Сваток, Бузанелло — Сарапий, Пихаленок — Назаренко, Когут, Громов — Довбик

АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Миличевич, Томович, Энглезу — Ойер, Густаву — Фараж, Альтман, Дьюрчо — Лопеш

Ожидалось, что Днепр-1 будет играть домашние матчи в еврокубках в Польше, однако в последний момент клуб изменил свои планы.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Европы СК Днепр-1

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