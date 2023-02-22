Днепр-1 — АЕК Ларнака. Где и когда смотреть матч плей-офф Лиги конференций
Днепр-1 проиграл первый матч на выезде (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
NV представляет анонс ответной игры 1/16 финала Лиги конференций между Днепром-1 и АЕК Ларнака (первый поединок — 0:1).
Матч Днепр-1 (Украина) — АЕК Ларнака (Кипр) состоится 23 февраля в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболовая арена и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.
Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:
- выйдет в 1/8 финала в случае победы с разницей в два гола или по пенальти, если выиграет с разницей в один гол;
- лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая второй в таблице Шахтер на пять очков;
- уступил сопернику в первой игре после серии из четырех поединков кряду без поражений при трех победах;
- не сыграют защитник Пурита, полузащитник Лучкевич (травмы).
Что нужно знать про АЕК Ларнака перед матчем:
- выйдет в 1/8 финала в случае победы или ничьей;
- лидирует в высшем дивизионе Кипра с отрывом в один балл от ближайшего преследователя АПОЕЛа;
- уступил в своей последней игре в рамках чемпионата Кипра после серии из шести поединков кряду без поражений;
- не сыграют вратарь Параскевас, полузащитник Бруну Гама (травмы).
Ориентировочные составы:
АЕК Ларнака: Пирич, Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия, Понс, Ледиш, Фараж, Тричковский, Яколиш, Лопеш
Днепр-1: Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш, Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Пеглоу, Довбик