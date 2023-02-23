Днепр-1 — АЕК Ларнака. Онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги конференций 23 февраля, 01:15 Для выхода в следующий раунд Днепр-1 должен выигрывать с разницей минимум в два гола (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

NV следит за событиями ответной игры 1/16 финала Лиги конференций между Днепром-1 и АЕК Ларнака (первый поединок — 0:1). Начало — в 19:45 по киевскому времени сегодня, 23 февраля.



Ориентировочные составы:

АЕК Ларнака: Пирич, Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия, Понс, Ледиш, Фараж, Тричковский, Яколиш, Лопеш

Днепр-1: Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш, Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Пеглоу, Довбик

Видео дня

Матч состоится в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболовая арена. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Днепр-1 выйдет в 1/8 финала в случае победы с разницей в два гола или по пенальти, если выиграет с разницей в один гол. Команда лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая второй в таблице Шахтер на пять очков.

Клуб уступил сопернику в первой игре после серии из четырех поединков кряду без поражений при трех победах. За коллектив не сыграют защитник Пурита, полузащитник Лучкевич (травмы).

АЕК Ларнака выйдет в 1/8 финала в случае победы или ничьей. Команда лидирует в высшем дивизионе Кипра с отрывом в один балл от своего ближайшего преследователя АПОЕЛа.

Клуб уступил в своей последней игре в рамках чемпионата Кипра после серии из шести поединков кряду без поражений. За коллектив не сыграют вратарь Параскевас, полузащитник Бруну Гама (травмы).

Статистика знает три официальных поединка между соперниками в квалификации и первом матче 1/16 финала Лиги Европы текущего сезона. Все три матча выиграл АЕК Ларнака.

Прогноз букмекеров из авторитетной конторы William Hill сводится к тому, что фаворит матча — Днепр-1. Коэффициент на его победу равен 2,10, Успех АЕК Ларнака оценивается в 3,10, ничья — в 3,30.