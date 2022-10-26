Днепр-1 — Аполлон. Где и когда смотреть матч Лиги конференций 26 октября, 17:51 Днепр-1 и Аполлон сыграют в Словакии (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

НВ представляет анонс поединка 5-го тура группового раунда Лиги конференций между Днепром-1 и Аполлоном.

Матч Днепр-1 (Украина) — Аполлон (Кипр) состоится 27 октября в Кошице на стадионе Кошицкая футболовая арена и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:

занимает 2-ое место в группе с семью очками, отставая от лидера АЗ на два балла;

лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая Шахтер, который идет вторым и сыграл на матч меньше, на три очка;

выиграл четыре из пяти своих последних игр при одной ничьей;

не сможет рассчитывать на защитника Пуриту и полузащитника Лучкевича ( травмы).

Что нужно знать про Аполлон перед матчем:

занимает 3-ье место в группе с четырьмя очками в активе;

идет четвертым в чемпионате Кипра с отставанием от лидера Пафоса в пять очков;

выиграл два из последних своих матчей, раз сыграв вничью и дважды проиграв;

не сможет рассчитывать на защитника Малеккидиса и полузащитника Ба ( повреждения).

Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф — Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло — Бабенко, Когут — Назаренко, Пихаленок, Амаш — Довбик

Аполлон: А. Йованович — Кабрал, Артиматас, В. Йованович, Алисани — Шполярич, Кирьяку — Йоостен, Дигини, Шахар — Дабо

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