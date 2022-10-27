Днепр-1 — Аполлон. Онлайн-трансляция матча Лиги конференций 27 октября, 01:45 Днепр-1 идет на втором месте в группе (Фото:СК Днепр-1)

НВ следит за ходом поединка 5-го тура группового раунда Лиги конференций между Днепром-1 и Аполлоном. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 27 октября.



Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф — Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло — Бабенко, Когут — Назаренко, Пихаленок, Амаш — Довбик

Аполлон: А. Йованович — Кабрал, Артиматас, В. Йованович, Алисани — Шполярич, Кирьяку — Йоостен, Дигини, Шахар — Дабо

Видео дня

Матч состоится в Кошице (Словакия) на стадионе Кошицкая футболовая арена. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

Днепр-1 занимает 2 место в группе с семью очками, отставая от лидера АЗ на два балла. Клуб лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая Шахтер, который идет вторым и сыграл на матч меньше, на три очка.

Команда выиграла четыре из пяти своих последних игр при одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Пуриту и полузащитника Лучкевича (травмы).

Аполлон занимает 3 место в группе с четырьмя очками в активе. Клуб идет четвертым в чемпионате Кипра с отставанием от лидера Пафоса в пять очков.

Команда выиграла два последних своих матча, раз сыграв вничью и однажды проиграв. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Малеккидиса и полузащитника Ба (травмы).

Статистика знает один официальный матч между командами в рамках второго тура группового раунда текущей Лиги конференций, который дома выиграл Днепр-1 (3:1).

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Днепр-1 является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,91, то, что выиграет Аполлон, оценивается в 3,70, ничья — в 3,25.