Днепр-1 — Аполлон. Видео гола и обзор матча Лиги конференций 28 октября, 00:22 Днепр-1 вышел в плей-офф Лиги конференций (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Днепр-1 переиграл Аполлон со счетом 1:0 на своем поле в поединке 5-го тура группового раунда Лиги конференций.



Днепр-1 — Аполлон 1:0

Гол: Пихаленок, 39



Днепр-1: Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш — Рубчинский (Когут, 70), Бабенко — Танчик (Кононов, 83), Пихаленок (Логинов, 85), Назаренко (Бузанелло, 85) — Довбик



Аполлон: А. Йованович — Кабрал (Жради, 78), Кириаку, В. Йованович, Алисами — Коль, Шполярич (Хаммас, 68) — Питтас, Онженда (Дабо, 68), Йостен (Ва, 68) — Хенти (Дигини, 68)



Предупреждены: В. Йованович, Дигини



Удален: Жради (Аполлон)

Видео дня

Ранее Шахтер обеспечил себе выступления в еврокубках весной 2023 года после ничьей 1:1 на выезде с Селтиком в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

