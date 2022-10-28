Днепр-1 — Аполлон. Видео гола и обзор матча Лиги конференций
Днепр-1 вышел в плей-офф Лиги конференций (Фото:REUTERS/David W Cerny)
Днепр-1 переиграл Аполлон со счетом 1:0 на своем поле в поединке 5-го тура группового раунда Лиги конференций.
Днепр-1 — Аполлон 1:0
Гол: Пихаленок, 39
Днепр-1: Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш — Рубчинский (Когут, 70), Бабенко — Танчик (Кононов, 83), Пихаленок (Логинов, 85), Назаренко (Бузанелло, 85) — Довбик
Аполлон: А. Йованович — Кабрал (Жради, 78), Кириаку, В. Йованович, Алисами — Коль, Шполярич (Хаммас, 68) — Питтас, Онженда (Дабо, 68), Йостен (Ва, 68) — Хенти (Дигини, 68)
Предупреждены: В. Йованович, Дигини
Удален: Жради (Аполлон)
Ранее Шахтер обеспечил себе выступления в еврокубках весной 2023 года после ничьей 1:1 на выезде с Селтиком в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.