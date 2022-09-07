Днепр-1 — АЗ. Где и когда смотреть матч Лиги конференций
Днепр-1 начинает борьбу в Лиге конференций (Фото:СК Днепр-1)
НВ представляет анонс поединка первого тура группового раунда Лиги конференций между Днепром-1 и АЗ.
Матч Днепр-1 (Украина) — АЗ (Нидерланды) состоится 8 сентября в 22:00 по киевскому времени в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболовая арена.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:
- занял 3 место в украинской Премьер-лиге прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;
- идет на 5 строчке УПЛ новой кампании с отставанием в три очка от лидера Зари;
- выиграл два последних поединка после четырех игр без побед во всех турнирах;
- не сыграют защитник Пурита и полузащитник Лучкевич (повреждения).
Что нужно знать про АЗ перед матчем:
- занял 3 место в нидерландской Эредивизии прошлого сезона, уступив первые две строчки Аяксу и Фейеноорду;
- идет на 3 позиции своей национальной лиги с отставанием в два очка от лидера Аякса;
- не знает поражений восемь последних игр во всех турнирах при семи победах и одной ничьей;
- не сыграют полузащитник Базур и нападающий Карлссон (травмы).
Ориентировочные составы:
Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Сваток, Адамюк, Амаш, Сарапий, Гуцуляк, Бланко, Пихаленок, Громов, Довбик
АЗ Алкмаар: Верхулст, Хацидиакос, Деккер, Бруну, М. де Вит, Рейндерс, Класи, Д. де Вит, Эвьен, ван Бредероде, Одгор
НВ
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