Днепр-1 — АЗ. Где и когда смотреть матч Лиги конференций 7 сентября, 23:20 Днепр-1 начинает борьбу в Лиге конференций (Фото:СК Днепр-1)

НВ представляет анонс поединка первого тура группового раунда Лиги конференций между Днепром-1 и АЗ.



Матч Днепр-1 (Украина) — АЗ (Нидерланды) состоится 8 сентября в 22:00 по киевскому времени в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболовая арена.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:

занял 3 место в украинской Премьер-лиге прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;

идет на 5 строчке УПЛ новой кампании с отставанием в три очка от лидера Зари;

выиграл два последних поединка после четырех игр без побед во всех турнирах;

не сыграют защитник Пурита и полузащитник Лучкевич ( повреждения).

Что нужно знать про АЗ перед матчем:

занял 3 место в нидерландской Эредивизии прошлого сезона, уступив первые две строчки Аяксу и Фейеноорду;

идет на 3 позиции своей национальной лиги с отставанием в два очка от лидера Аякса;

не знает поражений восемь последних игр во всех турнирах при семи победах и одной ничьей;

не сыграют полузащитник Базур и нападающий Карлссон ( травмы).

Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Сваток, Адамюк, Амаш, Сарапий, Гуцуляк, Бланко, Пихаленок, Громов, Довбик

АЗ Алкмаар: Верхулст, Хацидиакос, Деккер, Бруну, М. де Вит, Рейндерс, Класи, Д. де Вит, Эвьен, ван Бредероде, Одгор

НВ

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