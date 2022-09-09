Днепр-1 проиграл АЗ на старте Лиги конференций 9 сентября, 00:02 Днепр-1 потерпел минимальное поражение (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 со счетом 0:1 проиграл на своем поле нидерландскому АЗ в матче первого тура группового раунда Лиги конференций.

Хозяева могли открыть счет на 18-й минуте. Это Довбик прострелил с правого фланга, а игрок гостей в борьбе с Гуцуляком чуть не срезал мяч в свои ворота, однако тот попал в стойку.

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АЗ по завершении часа игры также потревожил каркас ворот соперника, когда Одгор пытался перебросить Валефа, но вратарь кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.

И все же почти сразу Днепр-1 пропустил после того, как де Вита оставили одного в нескольких метрах от ворот, и он спокойно отправил мяч в ворота после прострела от Сугавари, который только что появился на поле.

На 73-й минуте Беукема чуть не забил второй гол в ворота украинского клуба, когда пробил головой, но мяч пролетел рядом со стойкой.

Днепр-1 - АЗ 0:1

Гол: де Вит, 63

Сегодня же Динамо проиграло в гостях турецкому Фенербахче со счетом 1:2 в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

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