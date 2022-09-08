Днепр-1 — АЗ. Онлайн-трансляция матча Лиги конференций 8 сентября, 04:42 Днепр-1 начинает выступления в Лиге конференций (Фото:СК Днепр-1)

НВ следит за ходом игры первого тура группового раунда Лиги конференций между Днепром-1 и АЗ. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.



Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Сваток, Адамюк, Амаш, Сарапий, Гуцуляк, Бланко, Пихаленок, Громов, Довбик

АЗ Алкмар: Верхулст, Хацидиакос, Деккер, Бруну, М. де Вит, Рейндерс, Класи, Д. де Вит, Эвьен, ван Бредероде, Одгор

Видео дня

Матч состоится в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболовая арена. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

Днепр-1 занял 3 место в украинской Премьер-лиге прошлого сезона. Клуб идет на 5 строчке УПЛ новой кампании с отставанием в три очка от лидера Зари.

Команда выиграла два последних поединка после четырех игр без побед во всех турнирах. За коллектив не сыграют защитник Пурита и полузащитник Лучкевич (повреждения).

АЗ занял 3 место в нидерландской Эредивизии прошлого сезона. Клуб идет на 3 позиции своей национальной лиги с отставанием в два очка от лидера Аякса.

Команда не знает поражений восемь последних игр во всех турнирах при семи победах и одной ничьей. За коллектив не сыграют полузащитник Базур и нападающий Карлссон (травмы).

Статистика не знает матчей между командами.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: АЗ является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,53, то, что выиграет Днепр-1, оценивается в 5,50, ничья — в 3,80.

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