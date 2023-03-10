Днепр-1 — Динамо. Где и когда смотреть матч украинской Премьер-лиги

10 марта, 23:19
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Днепр-1 на пять очков опережает Динамо (Фото:ФК Динамо)

Днепр-1 на пять очков опережает Динамо (Фото:ФК Динамо)

NV рассказывает все, что нужно знать о матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Днепром-1 и Динамо.

Поединок Днепр-1 — Динамо состоится в Ужгороде на стадионе Авангард 12 марта в 13:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 12:30.

Видео дня

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Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:

  • лидирует в УПЛ, опережая Шахтер по личным встречам (по 36 баллов);
  • в случае потери очков рискует потерять первое место в таблице;
  • не знает побед три поединка кряду во всех турнирах при двух ничьих в последних играх;
  • не сыграют защитники Сарапий (дисквалификация), Маттаррита, Пурита, полузащитник Лучкевич (травмы).
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Что нужно знать про Динамо перед матчем:

  • занимает 4-е место с отставанием в пять очков от соперника;
  • в случае победы поднимется на третью позицию, если Заря не выиграет;
  • одержало одну победу в последних пяти играх, включая товарищеские встречи, при одном поражении;
  • не сможет рассчитывать на полузащитника Шапаренко (повреждение).

Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф — Хайнер, Сваток, Федорив, Амаш — Бабенко, Рубчинский, Пихалёнок — Гуцуляк, Бланко — Довбик

Динамо: Нещерет — Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак — Сидорчук, Гармаш, Буяльский — Волошин, Кабаев — Ванат

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев) СК Днепр-1

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