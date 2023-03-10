Днепр-1 — Динамо. Где и когда смотреть матч украинской Премьер-лиги 10 марта, 23:19 Днепр-1 на пять очков опережает Динамо (Фото:ФК Динамо)

NV рассказывает все, что нужно знать о матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Днепром-1 и Динамо.



Поединок Днепр-1 — Динамо состоится в Ужгороде на стадионе Авангард 12 марта в 13:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 12:30.

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Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:

лидирует в УПЛ, опережая Шахтер по личным встречам ( по 36 баллов);

по 36 баллов); в случае потери очков рискует потерять первое место в таблице;

не знает побед три поединка кряду во всех турнирах при двух ничьих в последних играх;

не сыграют защитники Сарапий ( дисквалификация), Маттаррита, Пурита, полузащитник Лучкевич ( травмы).

Что нужно знать про Динамо перед матчем:

занимает 4-е место с отставанием в пять очков от соперника;

в случае победы поднимется на третью позицию, если Заря не выиграет;

одержало одну победу в последних пяти играх, включая товарищеские встречи, при одном поражении;

не сможет рассчитывать на полузащитника Шапаренко ( повреждение).

Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф — Хайнер, Сваток, Федорив, Амаш — Бабенко, Рубчинский, Пихалёнок — Гуцуляк, Бланко — Довбик

Динамо: Нещерет — Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак — Сидорчук, Гармаш, Буяльский — Волошин, Кабаев — Ванат