Днепр-1 — Динамо. Прямая трансляция матча

12 марта, 03:20
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Днепр-1 на четыре очка опережает Динамо (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 на четыре очка опережает Динамо (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 принимает Динамо в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Прямая видеотрансляция игры — в 13:00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф — Хайнер, Сваток, Федорив, Амаш — Бабенко, Рубчинский, Пихалёнок — Гуцуляк, Бланко — Довбик

Динамо: Нещерет — Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак — Сидорчук, Гармаш, Буяльский — Волошин, Кабаев — Ванат

Видео дня

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Матч проходит в Ужгороде на стадионе Авангард.

https://www.youtube.com/watch?v=A42XHtA0DlE

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 — Динамо можно здесь

Днепр-1 лидирует в УПЛ, опережая Шахтер по личным встречам (по 36 баллов). Динамо занимает 4-е место с отставанием в пять очков от соперника.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев) СК Днепр-1

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