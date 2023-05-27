Хотели подарить чемпионство Шахтеру. Днепр-1 рассматривал вариант бойкотировать матч против «горняков» — СМИ 27 мая, 13:32 Чемпионская гонка (Фото:СК Днепр-1)

Днепряне, проигравшие Ворскле в 28-м туре, считают, что судьба чемпионства в УПЛ решена за пределами футбольного поля и играть против прямого конкурента нет смысла.

Об этом сообщает Football Hub.

По информации источника, руководство Днепра-1 задумывалось над тем, чтобы проигнорировать выездной матч против Шахтера. Так клуб хотел выразить свое возмущение судейством в недавнем матче.

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Однако днепряне отказались от этой идеи из-за борьбы с Зарей за вторую строчку чемпионата Украины.

Матч Шахтера и Днепра-1 состоится 28 мая в 15:00. "Горнякам" хватит ничьей, чтобы завоевать золотые медали УПЛ.

Турнирная таблица:

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Шахтер заплатил Ворскле 150 тысяч долларов за победу над Днепром-1.