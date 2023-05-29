«Сделаны надлежащие выводы». Днепр-1 извинился за драку в матче против Шахтера 29 мая, 18:28 Драка в матче Шахтер — Днепр-1 (Фото:ФК Днепр)

Днепряне, которые не смогли вернуть математические шансы на чемпионство в матче против «горняков», прокомментировали массовую бойню, которая произошла в конце поединка с донецким клубом.

По словам команды из Днепра, коллектив сожалеет, что этот инцидент увидели тысячи болельщиков.

«Спортивный клуб Днепр-1 приносит свои извинения за досадный инцидент, произошедший в конце матча против ФК Шахтер 28.05.2023 . К сожалению, свидетелями выхода эмоций из-под контроля стали тысячи телезрителей».

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Клуб также обратился в органы футбольного правосудия Украины, чтобы те отреагировали на провокации со стороны Шахтера.

«Понимаем и сами стоим на тех позициях, что подобным поступкам не место в футболе и вообще в спорте. Руководство клуба и тренерский штаб уже провели беседу с футболистами о недопустимости подобного. Будут приняты и дисциплинарные меры. Какими бы ни были провокации, на футбольном поле все должны контролировать эмоции. Надеемся, органы футбольного правосудия Украины дадут надлежащую оценку действиям и провокациям со стороны всех участников стычки.

СК Днепр-1, как и остальные украинские клубы, провел сверхтяжелый сезон в условиях военного положения. Команда каждый раз выходила на поле с огромной благодарностью нашим военным за возможность это делать и пыталась достойно представлять Украину на международной арене. Считаем, это удавалось, свидетельством чего была поддержка, которую мы чувствовали и продолжаем чувствовать в Украине и многих странах Европы. В сезоне 2023/2024 наш клуб также будет иметь честь представлять страну в еврокубках. Обещаем приложить все усилия, чтобы снова сделать это на высоком уровне. А инцидент на Львов Арене останется в воспоминаниях лишь досадным недоразумением, из которого будут сделаны надлежащие выводы", — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер стал чемпионом Украины сезона 2022/2023.