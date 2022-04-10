«Контракты на паузе». Нападающий сборной Украины рассказал, что его клуб перестал выплачивать зарплату 10 апреля, 19:55 Цей матеріал також доступний українською Артем Довбик заявил, что Днепр-1 приостановил контракты игроков (Фото:СК Днепр-1)

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик рассказал о ситуации в своем клубе после начала войны в Украине.

В комментарии Футбол NEWS Довбик заявил, что Днепр-1 прекратил выплачивать игрокам зарплату, однако о прекращении существования клуба речь пока не идет.

" Я думаю, что главный вопрос — это война. После него будут более конкретные разговоры. Мое мнение таково, что клуб будет существовать.

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Контракты на паузе зарплата не выплачивается, но я думаю, что сегодня это не так важно. У каждого есть запас прочности, поэтому главная задача — закончить войну", — сказал Довбик.

Ранее защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля сообщил, что клуб приостановил контракты игроков.



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