Днепр-1 опередил Шахтер и захватил лидерство в украинской Премьер-лиге после драматичной победы — видео 19 мая, 16:34 Днепр-1 вырвал победу на последних минутах (Фото:УПЛ)

Днепр-1 на последних минутах одержал волевую победу над Колосом со счетом 2:1 в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги и стал лидером чемпионата.

Днепр-1 первым пропустил, когда в компенсированное к первому тайму время Мякушко ударом с близкого расстояния не оставил шансов голкиперу.



Днепряне отыгрались на 57-й минуте — Довбик получил мяч перед воротами Колоса и пробил точно в цель.

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Днепру-1 удалось вырвать победу на 94-й минуте благодаря точному удару Сарапия после навеса с углового.

Победа позволила Днепр-1 выйти на первое место УПЛ, опередив Шахтер, который еще свой матч в туре не сыграл и теоретически может вернуть лидерство.

Днепр-1 — Колос 2:1

Голы: Довбик, 57, Сарапий, 90+4 — Мякушко, 45+1

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Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что лидер Днепра-1 Артем Довбик может продолжить карьеру во французском Марселе.