«И это не пенальти?». Днепр-1 ответил на обвинения в кумовстве 9 мая, 12:53 Днепр-1 — Черноморец (Фото:Официальный сайт Днепр-1)

Ранее донецкий Шахтер был недоволен судейством в матче против Александрии. Сейчас к горнякам присоединился Днепр-1.

На официальном Twiter-аккаунте днепряне опубликовали пост с видео, в котором указали на ошибки главного арбитра Дмитрия Панчишина в матче против Черноморца. Также в сообщении днепровский клуб опроверг информацию, что Панчишин является кумом спортивного директора Днепра-1 Евгения Красникова.

Видео дня

«Тем, кто распространяет ложь о каком-то кумовстве и рассуждает о судействе в чью-то пользу, предлагаем рассмотреть два момента в штрафной хозяев с первого тайма матча Черноморец — Днепр-1. Мяч попал в отставленную руку; откровенно сбили Рубчинского — и это не пенальти?», — написали днепряне.





Напомним, что матч 25-го тура между Черноморцем и Днепром-1 закончился со счетом 1:2 в пользу днепрян.

Ранее Дарио Срна признал гол Миная в ворота Шахтера чистым.