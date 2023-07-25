Днепр-1 — Панатинаикос 1:3 Обзор матча Лиги чемпионов — видео 25 июля, 23:27 Днепр-1 — Панатинаикос (Фото:СК Днепр-1)

На старте игры номинальные гости открыли счет, а автором гола стал Шпорар.

До конца первого тайма команди старались играть безошибочно, что повлияло на отсутствие результативности.

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После перерыва греческий коллектив забил еще дважды. Сначала Джуричич реализовал свой момент, а затем Иоаннидис точно пробил с пенальти.

Гол престижа в составе днепровской команды забил Танчик, реализовав момент на 90 минуте.

Обзор матча Днепр-1 — Панатинаикос



Днепр-1 — Панатинаикос 1:3

Голы: Танчик, 90 — Шпорар, 10, Джуричич, 74, Иоаннидис, 84 (пен.)

Отметим, что ответный поединок команд пройдет 1 августа в Греции.

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