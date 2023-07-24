Днепр-1 — Панатинаикос: где смотреть исторический матч Лиги чемпионов 24 июля, 16:38 Матч пройдет в Кошице (Фото:СК Днепр-1)

Впервые украинский клуб Днепр-1 сыграет в самом престижном еврокубковом турнире.



25 июля в Кошице состоится поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Днепр-1 — Панатинаикос.

Обслуживать встречу будет итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. На линиях ему будут помогать Альберто Тегони и Валерио Колорасси. Четвертый рефери — Эрманно Феличиани.

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Игра начнется в 21:00 по киевскому времени. Исторический поединок Днепра-1 в прямом эфире покажет телеканал УНИАН.

Добавим, что ответный матч пройдет во вторник, 1 августа, в Афинах.

Напомним, что победитель матча Днепр-1 — Панатинаикос в следующем раунде Лиги чемпионов сыграет с французским Марселем. А проигравшая команда вылетит в Лигу Европы, где встретится с чешской Славией.

Предматчевая пресс-конференция представителей Днепра-1: