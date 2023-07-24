Днепр-1 — Панатинаикос: букмекеры назвали команду, которая останется в Лиге чемпионов 24 июля, 20:05 Наши соперники (Фото:twitter.com/paofc)

Дебютанту самого престижного еврокубкового турнира придется играть против гранда греческого футбола.



Матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет 25 июля в словацком Кошице. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Днепр-1 — Панатинаикос.

Игра начнется в 21:00 по киевскому времени и будет в прямом эфире показана на украинском телевидении.

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Аналитики букмекерских контор считают фаворитом противостояния греческую команду. Котировки на основное время: победа Панатинаикоса — 2.22, ничья — 3.50, победа Днепра-1 — 3.75. Котировки на проход: Панатинаикос — 1.47, Днепр-1 — 2.75.

Эксперты уверены, что зрители не увидят много голов в матче. Самый ожидаемый счет — 1:1 или 1:0 в пользу Панатинаикоса.

Ранее мы писали, что лучшая команда в паре Днепр-1 — Панатинаикос в следующем раунде Лиги чемпионов сыграет с французским Марселем. А проигравшая команда вылетит в Лигу Европы, где встретится с чешской Славией.