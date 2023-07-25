Днепр-1 в матче с четырьмя голами проиграл на старте квалификации Лиги чемпионов
Днепр-1 проиграл Панатинаикосу (Фото:СК Днепр-1)
Спортивный клуб Днепр-1 не сумел добыть положительный результат в поединке с Панатинаикосом.
В рамках первой игры второго раунда квалификации Лиги чемпионов украинский клуб встречался с представителем Греции.
Панатинаикос открыл счет уже на десятой минуте, когда Шпорар воспользовался передачей Карлоса.
Подопечные Александра Кучера активизировались, но успеха это не принесло.
Греческий клуб во втором тайме удвоил преимущество, а автором гола стал Джуричич.
На 84 минуте Иоаннидис довел счет до разгромного, забив с пенальти.
Примечательно, что украинский коллектив сумел избежать крупного поражения — Танчик забил гол престижа.
Днепр-1 — Панатинаикос 1:3
Голы: Танчик, 90 — Шпорар, 10, Джуричич, 74, Иоаннидис, 84 (пен.)
Напомним, ответный матч Панатинаикос — Днепр-1 пройдет 1 августа в Греции.
Ранее сообщалось, что Динамо и Ворскла получили соперников в квалификации Лиги конференций.