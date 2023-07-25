Днепр-1 в матче с четырьмя голами проиграл на старте квалификации Лиги чемпионов

25 июля, 22:54
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Днепр-1 проиграл Панатинаикосу (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 проиграл Панатинаикосу (Фото:СК Днепр-1)

Спортивный клуб Днепр-1 не сумел добыть положительный результат в поединке с Панатинаикосом.

В рамках первой игры второго раунда квалификации Лиги чемпионов украинский клуб встречался с представителем Греции.

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Панатинаикос открыл счет уже на десятой минуте, когда Шпорар воспользовался передачей Карлоса.

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Подопечные Александра Кучера активизировались, но успеха это не принесло.

Греческий клуб во втором тайме удвоил преимущество, а автором гола стал Джуричич.

СК Днепр-1
Фото: СК Днепр-1

На 84 минуте Иоаннидис довел счет до разгромного, забив с пенальти.

Примечательно, что украинский коллектив сумел избежать крупного поражения — Танчик забил гол престижа.

Днепр-1 — Панатинаикос 1:3
Голы: Танчик, 90 — Шпорар, 10, Джуричич, 74, Иоаннидис, 84 (пен.)

Напомним, ответный матч Панатинаикос — Днепр-1 пройдет 1 августа в Греции.

Ранее сообщалось, что Динамо и Ворскла получили соперников в квалификации Лиги конференций.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лига Чемпионов СК Днепр-1

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