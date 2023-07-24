Днепр-1 — Панатинаикос: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 24 июля, 12:44 Дебют в Лиге чемпионов (Фото:СК Днепр-1)

25 июля в Кошице пройдет исторический матч второго квалификационного раунда ЛЧ. В самом престижном еврокубковом турнире дебютирует Днепр-1.



Украинский клуб сыграет против греческого Панатинаикоса. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка.

Путь в ЛЧ

В чемпионате Украины Днепр-1 занял второе место, когда в последнем туре обошел Зарю.

Видео дня

Фото: flashscore.ua

Вторым также финишировал и Панатинаикос в чемпионате Греции.

Фото: flashscore.ua

Наш соперник

Панатинаикос был основан 3 февраля 1908 года. Это один из самых титулованных футбольных клубов Греции, в активе которого — 20 титулов чемпиона Греции, 18 завоеванных Кубков Греции и 3 Суперкубка Греции. В 1971 году Панатинаикос стал первым и единственным клубом Греции, вышедшим в финал Кубка европейских чемпионов (в финале проиграл амстердамскому Аяксу — 0:2). Наряду с Олимпиакосом и ПАОК относится к тем клубам, которые никогда не выбывали из высшей лиги Греции по итогам розыгрыша чемпионата.

Реакция Днепра-1 на результаты жеребьевки Лиги чемпионов:

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом противостояния греческую команду. Котировки на основное время: победа Панатинаикоса — 2.22, ничья — 3.50, победа Днепра-1 — 3.75. Котировки на проход: Панатинаикос — 1.47, Днепр-1 — 2.75.