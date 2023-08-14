Представитель Украины в еврокубках потерял ключевого игрока на полгода 14 августа, 14:18 Максим Третьяков получил тяжелую травму в матче со Славией (Фото:СК Днепр-1)

Полузащитник Днепра-1 Максим Третьяков из-за травмы выбыл на длительный срок.

Об этом сообщает официальный сайт Днепра.

Игрок травмировался в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со Славией (0:3) и был заменен уже на 11 минуте.

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Обследование Третьякова подтвердило предварительные прогнозы клубных врачей — у футболиста обнаружили разрыв передней крестообразной связки.

В ближайшее время Третьякову сделают операцию. Ожидается, что на восстановление около полугода. Более точный срок будет определен после хирургического вмешательства.

Следует отметить, что ответный матч против Славии состоится 17 августа.

Ранее сообщалось, что у защитника Реала Милитао диагностировали разрыв крестообразной связки, из-за чего футболист пропустит от шести до девяти месяцев.