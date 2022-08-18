Днепр-1 уступил кипрскому клубу в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Артем Довбик не сумел забить АЕКу (Фото:СК Днепр-1)
Днепр-1 проиграл АЕКу Ларнака со счетом 1:2 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
В домашнем матче, который проходил в словацком Кошице, Днепр-1 пропустил гол уже на 16-й минуте, когда Альтман воспользовался ошибкой в защите украинского клуба и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
Прошло всего 13 минут, как АЭК второй гол. В этот раз кипрскому клубу помог защитник Днепра-1 Сваток, который во время навеса с углового срезал мяч в свои ворота.
В конце матча Сватку удалось частично реабилитироваться за ошибку, забив в ворота соперника, однако это не спасло Динпро-1 от поражения.
Ответный матч состоится в Ларнаке 25 августа.
Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2
Голы: Сваток, 90 - Альтман, 16, Сваток, 29 (авт)
Удаление: Сарапий, 90+5 (Днепр-1)
Ранее сообщалось, что матч Днепра-1 против Александрии в первом туре украинской Премьер-лиги перенесли из-за участия днепровского клуба в еврокубках.
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