Днепр-1 уступил кипрскому клубу в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

18 августа, 23:00
Артем Довбик не сумел забить АЕКу (Фото:СК Днепр-1)

Артем Довбик не сумел забить АЕКу (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 проиграл АЕКу Ларнака со счетом 1:2 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

В домашнем матче, который проходил в словацком Кошице, Днепр-1 пропустил гол уже на 16-й минуте, когда Альтман воспользовался ошибкой в защите украинского клуба и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

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Прошло всего 13 минут, как АЭК второй гол. В этот раз кипрскому клубу помог защитник Днепра-1 Сваток, который во время навеса с углового срезал мяч в свои ворота.

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В конце матча Сватку удалось частично реабилитироваться за ошибку, забив в ворота соперника, однако это не спасло Динпро-1 от поражения.

Ответный матч состоится в Ларнаке 25 августа.

Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2
Голы: Сваток, 90 - Альтман, 16, Сваток, 29 (авт)
Удаление: Сарапий, 90+5 (Днепр-1)

Ранее сообщалось, что матч Днепра-1 против Александрии в первом туре украинской Премьер-лиги перенесли из-за участия днепровского клуба в еврокубках.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Лига Европы СК Днепр-1

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