Чемпионство под вопросом. Днепр-1 сыграл в пользу Шахтера в украинской Премьер-лиге — видео 24 мая, 15:03 Днепр-1 рискует отпустить Шахтер в отрыв (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 неожиданно уступил Ворскле со счетом 1:2 в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги и усложнил себе задачу в борьбе за чемпионство.

Днепр-1 открыл счет уже на 3-й минуте, когда Бланко технично обыграл соперника и отправил мяч точно в угол.

Ворскле удалось очень быстро отыграться — на 11-й минуте полтавский клуб получил право на пенальти, который реализовал Скляр.

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До перерыва в воротах днепрян побывал второй мяч. Уже в компенсированное к первому тайму время Ворскла провела великолепную комбинацию, которую точным ударом завершил Кане.

Во второй половине встречи Днепр-1 не сумел исправить ситуацию, потерпев поражение 1:2.

Днепр-1 с 64-мя очками занимает вторую строчку и отстает на два балла от лидера Шахтера, у которого матч в запасе.

Днепр-1 — Ворскла 1:2

Голы: Бланко, 3 — Скляр, 11 (пен), Кане, 45+4

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре УПЛ Днепр-1 одержал победу над Колосом (2:1).