Днепр-1 — Шахтер. Где и когда смотреть матч украинской Премьер-лиги
Днепр-1 на пять очков опережает Шахтер (Фото:ФК Шахтер)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Днепром-1 и Шахтером.
Поединок Днепр-1 — Шахтер состоится в Ужгороде на стадионе Авангард 19 октября в 13:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 12:30.
Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:
- лидирует в УПЛ с отрывом в пять очков от Шахтера, проведя на игру больше;
- не знает поражений в трех последних поединках кряду при двух победах и одной ничьей;
- в последнем поединке сыграл вничью 1:1 с Ворсклой в гостях;
- под вопросом участие полузащитника Гуцуляка (повреждение).
Что нужно знать про Шахтер перед матчем:
- занимает второе место в УПЛ с отрывом в четыре очка от Динамо, проведя на игру меньше;
- не знает поражений в трех последних поединках кряду при двух победах и одной ничьей;
- в последнем поединке сыграл вничью 2:2 с Зарей на своем поле;
- не сыграют защитник Конопля, полузащитники Швед и Зубков (травмы).
Ориентировочные составы:
Днепр-1: Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш — Когут, Рубчинский — Танчик, Пихаленок, Громов — Довбик
Шахтер: Трубин — Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко, Судаков — Бондаренко, Крыськив, Мудрик — Траоре
НВ