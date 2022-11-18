Днепр-1 — Шахтер. Где и когда смотреть матч украинской Премьер-лиги

18 ноября, 13:40
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Днепр-1 на пять очков опережает Шахтер (Фото:ФК Шахтер)

Днепр-1 на пять очков опережает Шахтер (Фото:ФК Шахтер)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Днепром-1 и Шахтером.

Поединок Днепр-1 — Шахтер состоится в Ужгороде на стадионе Авангард 19 октября в 13:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 12:30.

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Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:

  • лидирует в УПЛ с отрывом в пять очков от Шахтера, проведя на игру больше;
  • не знает поражений в трех последних поединках кряду при двух победах и одной ничьей;
  • в последнем поединке сыграл вничью 1:1 с Ворсклой в гостях;
  • под вопросом участие полузащитника Гуцуляка (повреждение).
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Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

  • занимает второе место в УПЛ с отрывом в четыре очка от Динамо, проведя на игру меньше;
  • не знает поражений в трех последних поединках кряду при двух победах и одной ничьей;
  • в последнем поединке сыграл вничью 2:2 с Зарей на своем поле;
  • не сыграют защитник Конопля, полузащитники Швед и Зубков (травмы).

Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш — Когут, Рубчинский — Танчик, Пихаленок, Громов — Довбик

Шахтер: Трубин — Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко, Судаков — Бондаренко, Крыськив, Мудрик — Траоре

НВ

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер СК Днепр-1

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