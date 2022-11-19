Днепр-1 — Шахтер. Онлайн-трансляция матча украинской Премьер-лиги 19 ноября, 01:10 Претенденты на чемпионство проводят очный матч (Фото:ФК Шахтер)

НВ следит за ходом игры 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Днепром-1 и Шахтером. Начало — в 13:00 по киевскому времени сегодня, 19 ноября.



Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш — Когут, Рубчинский — Танчик, Пихаленок, Громов — Довбик

Шахтер: Трубин — Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко, Судаков — Бондаренко, Крыськив, Мудрик — Траоре

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Матч состоится в Ужгороде на стадионе Авангард. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2.

Днепр-1 лидирует в УПЛ с отрывом в пять очков от Шахтера, проведя на игру больше. Клуб не знает поражений в трех последних поединках кряду при двух победах и одной ничьей.

Команда в последнем поединке сыграла вничью 1:1 с Ворсклой в гостях. У коллектива под вопросом участие полузащитника Гуцуляка (повреждение).

Шахтер занимает 2-е место в УПЛ с отрывом в четыре очка от Динамо, проведя на игру меньше. Клуб не знает поражений в 3-х последних матчах кряду при 2-х победах и одной ничьей.

Команда в последнем поединке сыграла вничью 2:2 с Зарей на своем поле. За коллектив не сыграют защитник Конопля, полузащитники Швед и Зубков (травмы).

Статистика знает шесть официальных матчей между командами. Днепр-1 ни разу не победил, Шахтер выиграл в шести случаях. Пока что не было зафиксировано ни одной ничьей.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы Parimatch: Шахтер является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,05, то, что выиграет Днепр-1, оценивается в 3,30, ничья — в 3,20.