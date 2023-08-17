Днепр-1 вылетел из Лиги Европы 17 августа, 22:55 Днепр-1 продолжит борьбу в Лиге конференций (Фото:ФК Славия)

Днепр-1 сыграл вничью 1:1 с пражской Славией в ответном матче третьего круга квалификации Лиги Европы и теперь сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций.

Днепр-1 первым открыл счет — в компенсированное к первому тайму время Рубчинский мощно пробил издали и попал точно угол.

Славия отыгралась на старте второй половины встречи, когда Юречка избежал офсайда и реализовал выход один на один.

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В итоге матч завершился вничью 1:1 и Днепр-1 вылетел в Лигу конференций, где в раунде плей-офф сыграет со словацким Спартаком.

Славия в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с другим украинским клубом — луганской Зарей.

Днепр-1 — Славия 1:1 (первый матч — 0:3)

Гол: Рубчинский, 45+1 — Юречка, 52

Ранее сообщалось, что португальский защитник Днепра-1 Нелсон Монте стал игроком испанской Малаги.