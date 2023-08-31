Очередной провал. Днепр-1 в матче с двумя удалениями и автоголом вылетел из Лиги конференций 31 августа, 23:34 Днепр-1 проиграл Спартаку из Словакии (Фото:СК Днепр-1)

Спортивный клуб не сумел пройти три квалификации еврокубков в текущем сезоне.

Первая игра команд завершилась в результативную ничью (1:1), что оставляло клубам хорошие шансы на проход в групповой этап турнира.

Ответная встреча началась с быстрого гола словаков — Даниель отметился голом на третьей минуте.

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Фото: СК Днепр-1

Днепр-1 долго не мог отыграться, но в середине второй половины встречи удалось. Горосито срезал мяч в свои ворота.

До конца основного времени счет больше не изменился — игра перешла в овертаймы. В конце первого дополнительного тайма Днепр-1 остался в меньшинстве из-за того, что Бабенко получил красную карточку за грубую игру.

Уже во втором овертайме Буката сумел завершить атаку Спартака голевым ударом. Именно это взятие ворот позволило словацкому клубу выйти в групповой этап Лиги конференций, а Днепр-1 — вылетел. Спортивный клуб же заканчивал игру вдевятером — Горин был удален, который провел на поле всего несколько минут.

Днепр-1 — Спартак Трнава 1:2 (1:1 первая игра)

Голы: Горосито, 61 (аг) — Даниель, 3, Буката, 106

Удаления: Бабенко, 99, Горин, 108

Отметим. что Днепр-1 еврокубковый сезон начинал с квалификации Лиги чемпионов, где уступил Панатинаикосу из Греции, а затем вылетел от Славии из Чехии в отборе Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Динамо вылетело из Лиги конференций, безнадежно проиграв Бешикташу.

Напомним, Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.