Матч Днепр-1 — Спартак в Лиге конференций перенесли — известна причина 18 августа, 18:00 Днепр-1 не сумел пройти Славию в квалификации Лиги Европы (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 сыграет со словацким Спартаком в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций днем раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает официальный сайт Днепра-1.

Поединок, который должен был состояться 24 августа, перенесли на 23 августа.

Дело в том, что 24 августа свой матч в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет другой словацкий клуб Слован, поэтому УЕФА принял решение развести матчи команд из одной страны.

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Первая встречи украинской и словацкой команд состоится в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского в 19:30 по киевскому времени.



Ответный матч между Днепром-1 и Спартаком состоится 31 августа в словацком Кошице, где днепряне проводят домашние поединки в еврокубках.

Накануне Днепр-1 сыграл вничью 1:1 с пражской Славией, но по итогам двух матчей вылетел из Лиги Европы.