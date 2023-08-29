Днепр-1 — Спартак. Прямая видеотрансляция матча Лиги конференций 29 августа, 15:38 Первый матч завершился вничью (Фото:СК Днепр-1)

В четверг, 31 августа, украинский и словацкий клубы встретятся в раунде плей-офф Лиги конференций. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап.



Матч Днепр-1 — Спартак состоится в Кошице и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Кстати, в первом матче Днепр-1 с двумя удалениями сумел сыграть вничью с клубом из Трнавы.

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Видеотрансляция матча Днепр-1 — Спартак:

Спартак Трнава основан 20 мая 1923 года. 5-кратный чемпион Чехословакии, чемпион Словакии, 5-кратный обладатель Кубка Чехословакии, 4-кратный обладатель Кубка Словакии, обладатель Суперкубка Словакии, полуфиналист Кубка европейских чемпионов 1968/69 годов.

В прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Словакии и выиграл Кубок Словакии.

В нынешнем еврокубковом сезоне стартовал со второго раунда Лиги конференций. Сначала прошел Ауду из Латвии — 4:1, 1:1, а затем обыграл по сумме двух матчей польский Лех — 3:1, 1:2.

Днепр-1 начинал еврокубковый путь из Лиги чемпионов, где проиграл Панатинаикосу, а затем вылетел из Лиги Европы от Славии.

Напомним, что за выхо в группу Лиги конференций ведет борьбу еще один наш клуб. Смотрите прямую трансляцию матча Бешикташ — Динамо.