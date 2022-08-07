Днепр-1 назвал город, в котором сыграет домашний матч в квалификации Лиги Европы 7 августа, 14:46 Днепр-1 сыграет против победителя пары АЭК Ларнака (Кипр) — Партизан (Сербия) (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 определился с городом и стадионом, где сыграет домашний поединок в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Домашний матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы Днепр-1 сыграет в словацком городе Кошице на местной арене, вмещающей почти 6 тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт украинского клуба.

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Соперником днепрян станет АЕК Ларнака (Кипр) или Партизан (Сербия), первый матч между которыми завершился победой киприотов со счетом 2:1.

Поединок в Кошице состоится 18 августа в 21.00. Ответный матч — 25 августа.

Победители раунда плей-офф выйдут в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшие попадут в групповую стадию Лиги конференций.

Ожидалось, что Днепр-1 будет играть домашние матчи в еврокубках в Польше, однако в последний момент клуб изменил свои планы.

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