Днепр-1 с двумя удалениями сыграл вничью со Спартаком, которая оставляет шансы на выход в группу Лиги конференций 23 августа, 21:56 СК Днепр-1 (Фото:Instagram)

Днепр-1 и Спартак Трнава сыграли вничью в раунде плей-офф Лиги конференций.

Уже на пятой минуте встречи игрок днепрян Эдуард Сарапий получил прямую красную карточку. Своим большинством Спартак смог воспользоваться аж на 55 минуте, когда полузащитник словацкой команды после рикошета отправил мяч в сетку ворот Днепра-1.

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Восстановить статус-кво украинскому коллективу удалось с пенальти. Защитник хозяев сознательно нарушил правила на Гуцуляке, а Пихаленок уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Заканчивать матч Днепру-1 пришлось в девятерых: Игорь Когут жестко сбил соперника и получил вторую желтую карточку.

Спартак Трнава — Днепр-1 1:1

Голы: Офори, 55 — Пихаленок, 67 (пен).

Удаления: Сарапий, 5, Когут, 89.

Напомним, что главный тренер днепровской команды Александр Кучер подал в отставку после матча против Оболони в четвертом туре УПЛ.

Отметим, что ответный матч между Днепром-1 и Спартаком состоится в четверг, 31 августа.

Также в четверг, 24 августа, Заря в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет со Славией, которая выбила из турнира днепрян.