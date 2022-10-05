Днепр-1 — Вадуц. Где и когда смотреть матч Лиги конференций 5 октября, 16:42 Днепр-1 идет на втором месте в группе (Фото:СК Днепр-1)

НВ представляет анонс поединка третьего тура группового раунда Лиги конференций между Днепром-1 и Вадуцем.



Матч Днепр-1 (Украина) — Вадуц (Лихтенштейн) состоится 6 октября в 19:45 по киевскому времени в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболовая арена.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

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Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:

занимает 2 место в группе с тремя очками после поражения от АЗ и победы над Аполлоном;

идет на 2 позиции украинской Премьер-лиги с отставанием в один балл от лидера Шахтера;

потерпел одно поражение в шести последних играх во всех турнирах при пяти победах;

не сможет рассчитывать на полузащитника Лучкевича ( травма).

Что нужно знать про Вадуц перед матчем:

занимает 4 место в группе с одним баллом после ничьей с Аполлоном и поражения от АЗ;

идет на 9 позиции из 10 во втором дивизионе Швейцарии с отрывом в три очка от зоны вылета;

одержал одну победу в шести последних играх при двух поражениях и трех ничьих;

не сыграет основной вратарь Бюхель ( дисквалификация).

Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Бланко, Гуцуляк, Пихаленок, Амаш, Довбик

Вадуц: Шанд, Гассер, Изик, Трабер, Ульрих, Гаич, Добрас, Хаслер, Гельзер, Чичек, Сасере

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