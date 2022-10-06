Днепр-1 — Вадуц. Онлайн-трансляция матча Лиги конференций

6 октября, 02:20
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Днепр-1 принимает Вадуц в Кошице (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 принимает Вадуц в Кошице (Фото:СК Днепр-1)

НВ следит за ходом игры третьего тура группового раунда Лиги конференций между Днепром-1 (Украина) и Вадуцом (Лихтенштейн). Начало — в 19:45 по киевскому времени сегодня, 6 октября.

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Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Бланко, Гуцуляк, Пихаленок, Амаш, Довбик

Вадуц: Шанд, Гассер, Изик, Трабер, Ульрих, Гаич, Добрас, Хаслер, Гельзер, Чичек, Сасере

Видео дня

Матч состоится в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболовая арена. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

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Днепр-1 занимает 2 место в группе с 3 очками после поражения от АЗ и победы над Аполлоном. Клуб идет на 2 строчке украинской Премьер-лиги.

Команда потерпела одно поражение в шести последних играх во всех турнирах при пяти победах. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Лучкевича (травма).

Вадуц занимает 4 место в группе с одним баллом после ничьей с Аполлоном и поражения от АЗ. Клуб идет на 9 позиции из 10-ти во втором дивизионе Швейцарии.

Команда одержала одну победу в шести последних играх при двух поражениях и трех ничьих. За коллектив не сыграет основной вратарь Бюхель (дисквалификация).

Статистика не знает матчей между командами.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Днепр-1 является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,61, то, что выиграет Вадуц, оценивается в 5,00, ничья — в 3,60.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол СК Днепр-1 Лига конференций

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