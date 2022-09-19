Тренер Вереса — о форварде сборной Украины: «Я бы его пере***л раз н***й. По ахиллам прошелся бы, чтобы его вынесли с поля»

19 сентября, 10:22
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Ранее Довбик был признан лучшим игроком недели в Лиге конференций (Фото:instagram.com/tema_dovbyk)

Ранее Довбик был признан лучшим игроком недели в Лиге конференций (Фото:instagram.com/tema_dovbyk)

Главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт жестко высказался о форварде Днепра-1 и сборной Украины Артеме Довбике после матча команд в чемпионате страны.

Видео с эмоциональным выступлением 48-летнего наставника перед своими подопечными по окончании игры было опубликовано на YouTube-канале ТРЕНДЕЦ.

«Я бы, честно, этого, б***ь, Довбика пере***л раз н***й — и на том все бы закончилось. А вы, б***ь, двое отлетаете от него, б****ь. По ахиллам прошелся бы, чтобы его вынесли с поля.

Видео дня

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И не только центральные, любой другой футболист. А вы бегаете, танцуете. Ну, здесь я виноват, немного неправильно вам донес", — сказал Вирт.

Днепр-1 обыграл Верес в матче 3-го тура чемпионата Украины со счетом 2:0. Артем в той игре результативными действиями не отметился.

Ранее Довбик был признан лучшим игроком недели в Лиге конференций.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Чемпионат Украины ФК Верес СК Днепр-1 Артем Довбик

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