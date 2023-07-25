Днепр-1 — Панатинаикос: прямая трансляция матча Лиги чемпионов — видео 25 июля, 10:50 Трансляция ЛЧ (Фото:СК Днепр-1)

Поединок состоится 25 июля в словацком Кошице. Это будет первая встреча двухматчевого противостояния в квалификации ЛЧ.



Начало матча в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Днепр-1 — Панатинаикос.

Также предлагаем вам посмотреть в прямом эфире поединок Лиги чемпионов.

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ДНЕПР-1 — ПАНАТИНАИКОС: ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, что исторический поединок Днепра-1 в прямом эфире покажет также телеканал УНИАН.

У букмекеров фаворит греческий клуб. Котировки на основное время: победа Панатинаикоса — 2.22, ничья — 3.50, победа Днепра-1 — 3.75. Котировки на проход: Панатинаикос — 1.47, Днепр-1 — 2.75.