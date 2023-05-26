«Это не люди, это — нелюди». Клуб украинской Премьер-лиги отреагировал на жестокую российскую атаку на родной город — фото 26 мая, 14:51 Россияне попали в поликлинику (Фото:Днепр-1 через Instagram)

Футбольный клуб Днепр-1 отреагировал на российский ракетный удар по поликлинике в Днепре в пятницу, 26 мая.

Пресс-служба днепрян опубликовала пост в официальном аккаунте в Instagram, добавив фото с последствиями разрушений от ракетной атаки.

«Это не люди, это — нелюди. Днепр — держится», — говорится в сообщении клуба.

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Количество погибших в результате российского ракетного удара по Днепру возросло до двух. Ранения получили по меньшей мере 23 человека, в том числе двое детей — трехлетний и шестилетний мальчики.

Ранее сообщалось, что Шахтер заплатил крупную сумму Ворскле за победу над Динпром-1 (2:1), который является конкурентом «горняков» в борьбе за чемпионство в украинской Премьер-лиге.