Днепр-1 — Славия. Где и когда смотреть матч квалификации Лиги конференций 16 августа, 14:23 Ответный матч пройдет в Кошице (Фото:СК Днепр-1)

Еврокубковый поединок на территории Украины можно будет посмотреть бесплатно на нескольких платформах.



Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы Днепр-1 — Славия пройдет 17 августа в Кошице. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

NV ведет прямую видеотрансляцию матча Днепр-1 — Славия.

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Также игру можно посмотреть на общенациональном телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub.

Напомним, что первый поединок в Праге завершился разгромной победой Славии. В украинском клубе объяснили неудачу отравлением футболистов накануне встречи.

Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с луганской Зарей. Тот, кто проиграет, опустится в Лигу конференций, где встретится с победителем пары Лех (Познань, Польша) — Спартак (Трнава, Словакия).