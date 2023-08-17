Днепр-1 — Славия. Букмекеры похоронили украинский клуб 17 августа, 11:48 Чехи — фаворити (Фото:СК Дніпро-1)

Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы пройдет 17 августа в Кошице. Встреча начнется в 21:00.



NV ведет прямую видеотрансляцию матча Днепр-1 — Славия.

После поражения в первом матче, аналитики букмекерских контор не верят, что Днепр-1 сможет взять реванш и выйти в следующий раунд турнира.

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Котировки на победу Славии — 1.73, на ничью — 4.00, на победу Днепра-1 — 4.90.

Ставки на проход в раунд плей-офф Лиги Европы многие букмекеры даже не принимают.

Напомним, победитель этой пары за выход в группу Лиги Европы сыграет с луганской Зарей. Тот, кто проиграет, опустится в Лигу конференций, где встретится с победителем пары Лех (Познань, Польша) — Спартак (Трнава, Словакия).

Ранее мы писали, где можно бесплатно посмотреть матч Днепр-1 — Славия.