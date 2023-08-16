Днепр-1 — Славия. Прямая видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы 16 августа, 10:21 Первый матч выиграли чехи (Фото:СК Днепр-1)

В четверг, 17 августа, Днепр-1 встретится с чешской Славией во втором матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.



Матч Днепр-1 — Славия состоится в Кошице (Словаия) и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что первая встреча этих команд завершилась разгромной победой чешского клуба. Однако накануне поединка вспыхнул скандал. Несколько украинских футболистов отравились в гостинице.

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Видеотрансляция матча Днепр-1 — Славия:

В прошлом сезоне Славия финишировала на втором месте в чемпионате Чехии, а также выиграла Кубок Чехии. Днепр-1 занял вторую позицию в УПЛ.

Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с луганской Зарей. Тот, кто проиграет, опустится в Лигу конференций, где встретится с победителем пары Лех (Познань, Польша) — Спартак (Трнава, Словакия).

Напомним, что 17 августа в Лиге конференций киевское Динамо сыграет против греческого Ариса. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка.