Днепр-1 — Спартак. Где и когда смотреть матч Лиги конференций 30 августа, 12:16 В первом матче была ничья (Фото:СК Днепр-1)

Еврокубковый поединок на территории Украины можно будет посмотреть бесплатно.



Второй матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Днепр-1 — Спартак пройдет 31 августа в Кошице. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

На сайте NV идет прямая видеотрансляция матча Днепр-1 — Спартак.

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Также игру можно посмотреть на YouTube-канале Football Hub.

Напомним, что победитель этой пары выйдет в групповой турнир Лиги конференций. А вот проигравшая команда завершит свои выступления в этом еврокубковом сезоне.

Первая встреча Днепра-1 и Спартака прошла неделю назад и завершилась вничью — 1:1.

Параллельно с этим матчем в Стамбуле будет играть киевское Динамо в Лиге конференций. Смотрите онлайн-трансляцию матча Бешикташ — Динамо.