Днепр-1 — Спартак. Букмекеры предположили, кто останется в еврокубках 31 августа, 12:45 Тренировка перед матчем (Фото:СК Днепр-1)

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций пройдет 31 августа в Кошице. Встреча начнется в 21:00.

На сайте NV идет прямая видеотрансляция матча Днепр-1 — Спартак.

Неделю назад в поединке этих команд была зафиксирована ничья — 1:1.

В ответном поединке небольшой фаворит словацкий клуб. Котировки на матч: победа Днепра-1 — 2.81, ничья — 4.40, победа Спартака — 2.66.

Видео дня

Котировки на выход в группу Лиги конференций: Днепр-1 — 1.95, Спартак — 1.85.

Ранее мы писали, где можно бесплатно посмотреть матч Днепр-1 — Спартак.

Напомним, что 31 августа пройдет жеребьевка Лиги чемпионов, где своего соперника узнает Шахтер.