«Эти моменты сложно объяснить». Дочь Пеле поделилась фото из больницы, где лежит ее тяжелобольной отец 28 декабря, 22:08 У Пеле возникли осложнения, вызванные раком толстой кишки (Фото:Gabriel Bitar)

Дочь Короля футбола Пеле Келли поделилась фото из больницы, где лежит ее тяжелобольной отец.



Снимком из медицинского учреждения женщина поделилась в Instagram.

В кадре Келли появилась вместе с сестрой Флавией и внуками Пеле Октавио Фелинто Нето и Габриэлем Арантесом ду Насименту.

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«Эти моменты сложно объяснить. Иногда много печали — это отчаяние, иногда мы смеемся и говорим о веселых воспоминаниях.

И что еще мы узнаем из всего этого, так это то, что мы должны протягивать друг другу руку и держаться друг к другу близко. Только так все и держится. Вместе со всеми", — написала в комментарии к посту Келли.

Сообщалось, что родной клуб Пеле Сантос уже установил на своем стадионе золотой гроб для Короля футбола.