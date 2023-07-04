Дочь легендарного футболиста хочет посадить отца за решетку 4 июля, 16:14 Это’О (Фото:Instagram)

Дочь бывшего игрока сборной Камеруна, Барселоны и Интера Самюэля Это’О требует, чтобы ее отца отправили в тюрьму на год из-за неуплаты алиментов.

В феврале 2022 года Самюэль признал Эрику До Росарио Ньевес своей дочерью после четырех лет судебных разбирательств. Суд обязал экс-футболиста выплачивать алименты в размере 1400 евро ежемесячно.

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Однако отмечается, что Это’О уклонялся от уплаты алиментов пять лет. За это время долг отца перед дочерью составляет около 90 тысяч евро, утверждает адвокат девушки Фернандо Осуна.

Также по словам Осуна, положение Эрики не из лучших, в то время, как камерунец живет очень богато.

«Он задолжал своей дочери алименты за более чем пять лет и продолжает игнорировать правосудие. Финансовое положение Эрики — очень хрупкое, в то время, как Это’О живет в роскоши», — сказал Фернандо Осуна, передает Diario Sport.

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Ранее сообщалось, что бывший одноклубник Самюэля Это’О основал собственную букмекерскую контору.