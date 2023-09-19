Дочь Суркиса показала, как ее нежно обнимает футболист Динамо — фото

19 сентября, 21:43
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Яна Суркис встречается с футболистом Динамо (Фото:Яна Суркис via Instagram)

Яна Суркис встречается с футболистом Динамо (Фото:Яна Суркис via Instagram)

Яна Суркис, дочь президента киевского Динамо Игоря Суркиса, поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком.

Яна опубликовала фото, где она в нежных объятиях своего парня — футболиста Динамо Кристиана Биловара.

Пользователи не упустили случая, чтобы потроллить игрока, который встречается с дочерью президента клуба, в котором он выступает.

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«Ага, вот почему в основе начал играть», «Интересно, а это как-то связано, что он теперь в первой команде Динамо играет?», — подкололи футболиста в комментариях.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Украины Николай Шапаренко засветился с дочерью легендарного бомбардира Динамо Максима Шацких.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Игорь Суркис ФК Динамо (Киев)

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