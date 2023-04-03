Громкий скандал в украинском футболе: матч УПЛ мог быть договорным 3 апреля, 19:55 Ингулец вырвал победу в компенсированное время (Фото:ФК Минай)

В 19 туре чемпионата Украины по футболу Ингулец на выезде обыграл Минай — 2:1. Гости забили два странных гола в самой концовке встречи.



О том, что матч мог быть договорным заявил в программе KDK журналист Сергей Болотников.

«Мне поступил сигнал от футбольных, знающих людей, что есть очень убедительные слухи, что это был „слив“. Что в первом круге Минай выиграл в Петровом, а теперь команды договорились вернуть должок», — заявил Болотников.

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В качестве аргумента можно привести действия защитников Миная. Сначала они сами забили себе гол, а перед финальным свистком была умышленная игра рукой в собственной штрафной. После чего Ингулец забил пенальти.

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка в комментарии Tribuna.com сообщил, что информацию о том, что матч Минай — Ингулец мог быть договорным, уже расследуют.

«Мы уже работаем над этим. Мы проверим всю информацию, и после этого будем понимать, все было хорошо в матче или нет.

Конечно, мы на предыдущей стадии, так что не можем делать никаких заявлений. Но, как и любую информацию, проанализируем ее внимательно", — сказал Баранка.

Ранее мы писали, что вратарь Ворсклы забил гол после розыгрыша углового.