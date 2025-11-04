Долг Барселоны достиг 1,45 млрд евро — рекорд в истории футбола
У Барселоны финансовые проблемы (Фото: REUTERS/Albert Gea)
Финансовые проблемы Барселоны достигли рекордного уровня.
Как сообщает The Athletic, общая задолженность Барселоны на данный момент составляет 1,45 миллиарда евро, что является абсолютным рекордом среди футбольных клубов мира.
Еще в 2021 году Барселона понесла убытки на 555,4 миллиона евро, что стало крупнейшими финансовыми потерями в истории клубного футбола.
Издание отмечает, что, несмотря на это, клуб не уменьшает расходы, как это сделали бы большинство других команд в подобной ситуации. Барселона продолжает искать новые способы финансирования, активно развивает коммерческие направления и привлекает инвесторов.
Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил, что клуб рисковал пропустить этот сезон Лиги чемпионов из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.