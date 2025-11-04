Как сообщает The Athletic, общая задолженность Барселоны на данный момент составляет 1,45 миллиарда евро, что является абсолютным рекордом среди футбольных клубов мира.

Еще в 2021 году Барселона понесла убытки на 555,4 миллиона евро, что стало крупнейшими финансовыми потерями в истории клубного футбола.

Издание отмечает, что, несмотря на это, клуб не уменьшает расходы, как это сделали бы большинство других команд в подобной ситуации. Барселона продолжает искать новые способы финансирования, активно развивает коммерческие направления и привлекает инвесторов.

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил, что клуб рисковал пропустить этот сезон Лиги чемпионов из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.